Возрастное ограничение 18+

В Серове жильцам дома, где произошёл взрыв газа, выплатят более 400 миллионов рублей

15.32 Воскресенье, 27 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Жители многоквартирного дома в Серове, пострадавшего от взрыва газа, получат единовременные выплаты на переселение. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение о выделении свыше 400 миллионов рублей из резервного фонда региона. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Дом по адресу улица Зелёная, 7а, где 22 июня произошёл взрыв бытового газа, официально признан аварийным и подлежащим сносу. В здании находилось 100 квартир. Власти начали процедуру оценки стоимости жилья — собственники получат заключения с указанием суммы компенсации за каждое помещение. После этого деньги будут перечислены на банковские счета владельцев.

С 30 июля начнётся подписание соглашений об изъятии жилья. Ранее жильцам уже перечислили первоочередные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, 150 тысяч рублей из регионального бюджета выделены тем, кто полностью утратил имущество. Эти средства поступят в течение двух недель.

Четырём пострадавшим и родственнику погибшего также предусмотрены выплаты господдержки — они будут направлены после завершения следственных процедур в течение ближайшего месяца.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Многодетные семьи Свердловской области получают выплату на форму и спортодежду
20 июля 2025
Свердловским сельхозпредприятиям обещают компенсировать траты на обучение кадров
21 июля 2025
В преддверии нового учебного года Паслер поручил усилить меры безопаснсоти
25 июля 2025
За неделю екатеринбуржцы отдали мошенникам более 15 миллионов рублей
27 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам

История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:32 В Серове жильцам дома, где произошёл взрыв газа, выплатят более 400 миллионов рублей
14:42 Куда сходить в Екатеринбурге с 28 июля по 3 августа
14:10 В Свердловской области за сутки в пожарах погибли 4 человека, ещё одного нашли в реке Сосьва
13:48 Сильный ветер, град и дожди ожидаются в Свердловской области 27 и 28 июля
12:57 После сообщений в СМИ о свадебных танцев посреди дороги в Екатеринбурге — проводится проверка
11:33 В Екатеринбурге выезд с двора привёл к гибели мотоциклиста на улице Титова
10:54 За неделю екатеринбуржцы отдали мошенникам более 15 миллионов рублей
17:56 В Каменске-Уральском в ДТП погибла 18-летняя девушка без водительских прав
17:43 Паслер поручил поднять зарплаты шахтёрам и привлечь кадры в СУБР
17:00 В Кушве электровелосипед сбил мальчика на самокате — ребёнка увезли в Екатеринбург
15:52 В Свердловской области завершился этап выдвижения кандидатов на пост губернатора
14:38 Стали известны детали пожара в дачном доме в Екатеринбурге, где погибли женщина и трое детей
13:41 В Екатеринбурге разыскивают двух подростков, пропавших на Уралмаше
12:56 В Свердловской области за сутки ликвидированы восемь пожаров, на водоёмах обнаружены два тела
11:51 В Екатеринбурге при пожаре погибли женщина и трое детей, пострадали ещё четверо
11:14 В Свердловской области перекрыли дороги в Богдановичском районе, Невьянске и Нижней Туре
10:59 Часть Орджоникидзевского района Екатеринбурга останется без света на одну ночь
22:12 В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
22:07 Журналиста Дмитрия Колезева* внесли в список экстремистов Росфинмониторинга
21:00 Искусству киномонтажа поучат в Ельцин-центре
20:48 Напавшему с ножовкой на друга жителю Асбеста предстоит исправно потрудиться
20:13 Музыкальную школу в Екатеринбурге оснастили настоящим органом
19:24 Закладчица из Первоуральска надолго переедет в исправительную колонию
18:57 Под Асбестом погибли водители двух иномарок
18:31 В Слободо-Туринском районе незаконную свалку приговорили к ликвидации
18:18 Самой частой причиной свердловских пожаров четверга стала неисправность электропроводки
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
15:32 В Серове жильцам дома, где произошёл взрыв газа, выплатят более 400 миллионов рублей
14:42 Куда сходить в Екатеринбурге с 28 июля по 3 августа
14:10 В Свердловской области за сутки в пожарах погибли 4 человека, ещё одного нашли в реке Сосьва
13:48 Сильный ветер, град и дожди ожидаются в Свердловской области 27 и 28 июля
12:57 После сообщений в СМИ о свадебных танцев посреди дороги в Екатеринбурге — проводится проверка
11:33 В Екатеринбурге выезд с двора привёл к гибели мотоциклиста на улице Титова
10:54 За неделю екатеринбуржцы отдали мошенникам более 15 миллионов рублей
17:56 В Каменске-Уральском в ДТП погибла 18-летняя девушка без водительских прав
17:43 Паслер поручил поднять зарплаты шахтёрам и привлечь кадры в СУБР
17:00 В Кушве электровелосипед сбил мальчика на самокате — ребёнка увезли в Екатеринбург
15:52 В Свердловской области завершился этап выдвижения кандидатов на пост губернатора
14:38 Стали известны детали пожара в дачном доме в Екатеринбурге, где погибли женщина и трое детей
13:41 В Екатеринбурге разыскивают двух подростков, пропавших на Уралмаше
12:56 В Свердловской области за сутки ликвидированы восемь пожаров, на водоёмах обнаружены два тела
11:51 В Екатеринбурге при пожаре погибли женщина и трое детей, пострадали ещё четверо
11:14 В Свердловской области перекрыли дороги в Богдановичском районе, Невьянске и Нижней Туре
10:59 Часть Орджоникидзевского района Екатеринбурга останется без света на одну ночь
22:12 В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
22:07 Журналиста Дмитрия Колезева* внесли в список экстремистов Росфинмониторинга
21:00 Искусству киномонтажа поучат в Ельцин-центре
20:48 Напавшему с ножовкой на друга жителю Асбеста предстоит исправно потрудиться
20:13 Музыкальную школу в Екатеринбурге оснастили настоящим органом
19:24 Закладчица из Первоуральска надолго переедет в исправительную колонию
18:57 Под Асбестом погибли водители двух иномарок
18:31 В Слободо-Туринском районе незаконную свалку приговорили к ликвидации
18:18 Самой частой причиной свердловских пожаров четверга стала неисправность электропроводки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK