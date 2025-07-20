В Серове жильцам дома, где произошёл взрыв газа, выплатят более 400 миллионов рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители многоквартирного дома в Серове, пострадавшего от взрыва газа, получат единовременные выплаты на переселение. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение о выделении свыше 400 миллионов рублей из резервного фонда региона. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области.Дом по адресу улица Зелёная, 7а, где 22 июня произошёл взрыв бытового газа, официально признан аварийным и подлежащим сносу. В здании находилось 100 квартир. Власти начали процедуру оценки стоимости жилья — собственники получат заключения с указанием суммы компенсации за каждое помещение. После этого деньги будут перечислены на банковские счета владельцев.С 30 июля начнётся подписание соглашений об изъятии жилья. Ранее жильцам уже перечислили первоочередные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, 150 тысяч рублей из регионального бюджета выделены тем, кто полностью утратил имущество. Эти средства поступят в течение двух недель.Четырём пострадавшим и родственнику погибшего также предусмотрены выплаты господдержки — они будут направлены после завершения следственных процедур в течение ближайшего месяца.