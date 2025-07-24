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Сильный ветер, град и дожди ожидаются в Свердловской области 27 и 28 июля
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На Среднем Урале в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков, вечером 27 июля и в течение всего дня 28 июля в отдельных районах Свердловской области возможны грозы, сильные ливни, крупный град и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.
Спасатели предупреждают: при ухудшении погоды необходимо соблюдать осторожность. Жителям рекомендуют плотно закрыть окна и двери, убрать с балконов и лоджий незакреплённые предметы, по возможности оставаться дома. На улице следует избегать нахождения возле шатких конструкций, деревьев и линий электропередач.
Водителям советуют снизить скорость, соблюдать дистанцию и не парковать автомобили под деревьями и неустойчивыми объектами. В сильный ливень лучше воздержаться от передвижения по затопленным улицам, не заходить в подземные переходы и коллекторы. При грозе рекомендуется отключить электроприборы и не пользоваться телефоном, кроме случаев экстренной необходимости. В экстренных ситуациях следует звонить по номерам 101 или 112.
Спасатели предупреждают: при ухудшении погоды необходимо соблюдать осторожность. Жителям рекомендуют плотно закрыть окна и двери, убрать с балконов и лоджий незакреплённые предметы, по возможности оставаться дома. На улице следует избегать нахождения возле шатких конструкций, деревьев и линий электропередач.
Водителям советуют снизить скорость, соблюдать дистанцию и не парковать автомобили под деревьями и неустойчивыми объектами. В сильный ливень лучше воздержаться от передвижения по затопленным улицам, не заходить в подземные переходы и коллекторы. При грозе рекомендуется отключить электроприборы и не пользоваться телефоном, кроме случаев экстренной необходимости. В экстренных ситуациях следует звонить по номерам 101 или 112.
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