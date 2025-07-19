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После сообщений в СМИ о свадебных танцев посреди дороги в Екатеринбурге — проводится проверка
Скриншот из видео: читатель E1
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту танцев, которая прошла прямо на проезжей части. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Видео с места события появилось в СМИ: на кадрах видно, как свадебная процессия занимает три полосы движения на перекрёстке улиц Машинная и Ткачей. Жених и гости танцуют под громкую музыку, создавая помехи для движения транспорта. Автомобили, следующие по правилам, могут двигаться только по одной оставшейся полосе.
По данным Госавтоинспекции, инцидент произошёл накануне вечером и стал поводом для начала проверки. В её рамках специалисты установят, на каком основании было остановлено движение транспорта, а также определят, были ли допущены нарушения со стороны водителей и пешеходов. Также рассматриваются обстоятельства организации мероприятия.
Видео с места события появилось в СМИ: на кадрах видно, как свадебная процессия занимает три полосы движения на перекрёстке улиц Машинная и Ткачей. Жених и гости танцуют под громкую музыку, создавая помехи для движения транспорта. Автомобили, следующие по правилам, могут двигаться только по одной оставшейся полосе.
По данным Госавтоинспекции, инцидент произошёл накануне вечером и стал поводом для начала проверки. В её рамках специалисты установят, на каком основании было остановлено движение транспорта, а также определят, были ли допущены нарушения со стороны водителей и пешеходов. Также рассматриваются обстоятельства организации мероприятия.
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