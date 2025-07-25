В Кушве электровелосипед сбил мальчика на самокате — ребёнка увезли в Екатеринбург

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Кушве девятилетний ребёнок получил серьёзные травмы после наезда электровелосипеда. Инцидент произошёл во дворе: мальчик катался на самокате, когда в него врезался электротранспорт. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.Удар был такой силы, что у ребёнка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб лёгких и компрессионный перелом грудных позвонков. Кроме того, в какой-то момент у пострадавшего наблюдалась остановка дыхания.Первую помощь мальчику оказала фельдшерская бригада больницы Кушвы. Медики обезболили ребёнка, обработали раны, наложили шейный воротник и доставили его в реанимацию. После наблюдения специалисты территориального центра медицины катастроф приняли решение о немедленной эвакуации в Екатеринбург.В столице региона мальчика приняли в Детской городской клинической больнице № 9. Там ему провели полное обследование, включая компьютерную томографию головного мозга, органов грудной клетки и брюшной полости с контрастированием. Сейчас какая-либо активность ребёнку запрещена.