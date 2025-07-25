В Екатеринбурге разыскивают двух подростков, пропавших на Уралмаше

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ведутся поиски двух подростков, которые исчезли в районе Уралмаш. Оба случая зарегистрированы в последние дни, информация о пропавших размещена в ориентировках поискового отряда «Прорыв».14-летний Максим Сурин пропал 25 июля. Его рост — 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза тёмные. На момент исчезновения он был одет полностью в чёрную одежду: кепка, толстовка, свободные штаны, кроссовки. С собой у него была чёрная кожаная сумка.15-летний Чынгыз Балтаев пропал 24 июля. Рост подростка — 165 см, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза чёрные. Был одет в болотную кепку, чёрный свитер с белой надписью, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки.Поиски подростков ведёт Отдел полиции № 15 УМВД России по городу Екатеринбургу. Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Максима Сурина или Чынгыза Балтаева, просят обратиться по телефонам: +7 343 356-42-15, 112 или 102.Кроме того, можно связаться с координатором добровольческого отряда Наталией по телефону 8 900 044-02-20.