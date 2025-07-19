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В Свердловской области перекрыли дороги в Богдановичском районе, Невьянске и Нижней Туре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 26 июля, в нескольких населённых пунктах Свердловской области введут временные ограничения движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
На трассе «Богданович – Ляпустино – Луч» в Богдановичском районе полностью перекроют движение с 12:30 до 15:00. Это связано с укладкой асфальта на участке строящейся объездной дороги на третьем километре трассы.
В Невьянске ограничения будут действовать весь день из-за празднования Дня города. С 08:00 до 24:00 перекроют проспект Октябрьский (от улицы Комсомольская до Ленина), улицу Профсоюзов (от Карла Маркса до проспекта Октябрьский), а также улицу Крылова на пересечении с Октябрьским. Дополнительно с 10:30 до 12:30 будет закрыт проезд по улице Толмачева (от дома № 17 до дома № 81).
Аналогичные меры примут и в Нижней Туре. С 08:00 до 23:00 перекроют улицу 40 лет Октября (от перекрёстка с улицей Строителей до дома № 2), а также дублёр этой улицы у дома 6а.
На трассе «Богданович – Ляпустино – Луч» в Богдановичском районе полностью перекроют движение с 12:30 до 15:00. Это связано с укладкой асфальта на участке строящейся объездной дороги на третьем километре трассы.
В Невьянске ограничения будут действовать весь день из-за празднования Дня города. С 08:00 до 24:00 перекроют проспект Октябрьский (от улицы Комсомольская до Ленина), улицу Профсоюзов (от Карла Маркса до проспекта Октябрьский), а также улицу Крылова на пересечении с Октябрьским. Дополнительно с 10:30 до 12:30 будет закрыт проезд по улице Толмачева (от дома № 17 до дома № 81).
Аналогичные меры примут и в Нижней Туре. С 08:00 до 23:00 перекроют улицу 40 лет Октября (от перекрёстка с улицей Строителей до дома № 2), а также дублёр этой улицы у дома 6а.
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