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В Свердловской области перекрыли дороги в Богдановичском районе, Невьянске и Нижней Туре

11.14 Суббота, 26 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Сегодня, 26 июля, в нескольких населённых пунктах Свердловской области введут временные ограничения движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

На трассе «Богданович – Ляпустино – Луч» в Богдановичском районе полностью перекроют движение с 12:30 до 15:00. Это связано с укладкой асфальта на участке строящейся объездной дороги на третьем километре трассы.

В Невьянске ограничения будут действовать весь день из-за празднования Дня города. С 08:00 до 24:00 перекроют проспект Октябрьский (от улицы Комсомольская до Ленина), улицу Профсоюзов (от Карла Маркса до проспекта Октябрьский), а также улицу Крылова на пересечении с Октябрьским. Дополнительно с 10:30 до 12:30 будет закрыт проезд по улице Толмачева (от дома № 17 до дома № 81).

Аналогичные меры примут и в Нижней Туре. С 08:00 до 23:00 перекроют улицу 40 лет Октября (от перекрёстка с улицей Строителей до дома № 2), а также дублёр этой улицы у дома 6а.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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19:24 Закладчица из Первоуральска надолго переедет в исправительную колонию
18:57 Под Асбестом погибли водители двух иномарок
18:31 В Слободо-Туринском районе незаконную свалку приговорили к ликвидации
18:18 Самой частой причиной свердловских пожаров четверга стала неисправность электропроводки
17:15 В преддверии нового учебного года Паслер поручил усилить меры безопаснсоти
17:04 СМИ: Дендропарк на улице 8 Марта в Екатеринбурге закрыли ради коммерческого ужина
16:33 Не сдержавшегося себя клептомана задержали в Кольцово
15:39 В Екатеринбурге рассмотрят дело о сокрытии от налогообложения 16 миллионов рублей
14:32 В августе ради «Атмофеста» в Екатеринбурге закроют улицу Гражданскую
14:15 Более 40 иностранцев доставили в отделение полиции по итогам рейда в уральской столице
13:47 Почти в пять раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
13:35 «Счастливая семья» появилась у родильного дома в Верхней Пышме
12:35 С начала года в Екатеринбурге ликвидировали более 400 незаконных свалок
11:58 Сбившему человека и скрывшемуся с места ДТП водителю в Нижнем Тагиле грозит уголовное дело
11:24 Расследование дела об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек 30 лет назад в Екатеринбурге завершили
10:42 В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка в светлых кроссовках
10:07 Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво под колёса Volkswagen попал 14-летний велосипедист
09:45 Белоярская АЭС расширит запас резервного оборудования
20:52 Доцент одного из екатеринбургских вузов пойдёт под суд за вымогательство
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