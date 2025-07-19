Часть Орджоникидзевского района Екатеринбурга останется без света на одну ночь

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Часть Орджоникидзевского района Екатеринбурга останется без электричества в ночь с 26 на 27 июля. Причина — ремонтные работы на распределительном пункте, которые проведут специалисты компании «Россети Урал».Как сообщает компания, ограничения запланированы с 21.00 до 06.00. Электроснабжение будет временно отключено в пределах улиц Машиностроителей, 40 лет Октября, Кировоградской, Донбасской и Уральских рабочих. Безопасно выполнить ремонт без отключений невозможно, пояснили энергетики.Как уточняется в сообщении компании, работы проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Их цель — повышение надежности и качества электроснабжения в районе.