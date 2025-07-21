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Журналиста Дмитрия Колезева* внесли в список экстремистов Росфинмониторинга
...несмотря на то, что его не судили по экстремистским статьям
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральского журналиста Дмитрия Колезева* внесли в список экстремистов Росфинмониторинга.
В обновлённом реестре лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ныне проживающий в Португалии журналист появился без «звёздочки», что означает отнесение его к экстремистской деятельности, а не к террористической.
При этом Колезев* не был ранее судим по экстремистским статьям. Однако в прошлом году Госдума с подачи правительства приняла поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём», согласно которым в список террористов и экстремистов с 1 июня 2025 года можно вносить судимых и по неэкстремистским статьям УК, в том числе о «дискредитации» и «фейках», если в обвинении присутствует мотив политической ненависти и вражды. Причём даже тех, кому приговор был вынесен до 2025 года.
Колезева*, напомним, заочно приговорили к 7,5 годам колонии по делу о «фейках» об армии (207.3 УК) в августе 2024 года.
Внесение в реестр Росфинмониторинга (официальное название — реестр лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) значительно ограничивает финансовые операции с таким лицом в России.
В России создан ещё один реестр — единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. В отличии от реестра Росфинмониторинга, он закрытый, и нахождение в нём лица может послужить основанием для лишения его пассивного избирательного права.
Напомним, неделю назад в другой реестр — иноагентов — внесли уральскую журналистку Ксению Кириллову*, которая, так же как и Колезев*, родилась в Каменске-Уральском и долгое время жила и работала в Екатеринбурге.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
В обновлённом реестре лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ныне проживающий в Португалии журналист появился без «звёздочки», что означает отнесение его к экстремистской деятельности, а не к террористической.
При этом Колезев* не был ранее судим по экстремистским статьям. Однако в прошлом году Госдума с подачи правительства приняла поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём», согласно которым в список террористов и экстремистов с 1 июня 2025 года можно вносить судимых и по неэкстремистским статьям УК, в том числе о «дискредитации» и «фейках», если в обвинении присутствует мотив политической ненависти и вражды. Причём даже тех, кому приговор был вынесен до 2025 года.
Колезева*, напомним, заочно приговорили к 7,5 годам колонии по делу о «фейках» об армии (207.3 УК) в августе 2024 года.
Внесение в реестр Росфинмониторинга (официальное название — реестр лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) значительно ограничивает финансовые операции с таким лицом в России.
В России создан ещё один реестр — единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. В отличии от реестра Росфинмониторинга, он закрытый, и нахождение в нём лица может послужить основанием для лишения его пассивного избирательного права.
Напомним, неделю назад в другой реестр — иноагентов — внесли уральскую журналистку Ксению Кириллову*, которая, так же как и Колезев*, родилась в Каменске-Уральском и долгое время жила и работала в Екатеринбурге.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
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