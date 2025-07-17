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В Слободо-Туринском районе незаконную свалку приговорили к ликвидации
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Прокуратура Слободо-Туринского района через суд добилась устранения несанкционированной свалки, обнаруженной вблизи деревни Маркова. К такому итогу привела проверка соблюдения экологического законодательства и правил обращения с отходами на территории муниципалитета.
В ходе выездных мероприятий в 50 метрах от автобусной остановки на автодороге между Туринской Слободой и Тимофеево была зафиксирована свалка строительного и бытового мусора. Среди прочих отбросов, сюда сваливали и крупногабаритные отходы. Площадь захламлённого участка составила 400 квадратных метров, а объём отходов — почти 390 кубометров.
Установить конкретных виновных в образовании свалки не удалось, однако местная администрация, несмотря на ситуацию, не предприняла мер для её устранения. В связи с этим прокуратура обратилась в Туринский районный суд с иском, потребовав обязать администрацию Слободо-Туринского сельского поселения ликвидировать незаконную свалку. Суд встал на сторону надзорного органа и полностью удовлетворил заявленные требования. Прокуратура, в свою очередь, проконтролирует, чтобы администрация населённого пункта выполнила судебное решение.
В ходе выездных мероприятий в 50 метрах от автобусной остановки на автодороге между Туринской Слободой и Тимофеево была зафиксирована свалка строительного и бытового мусора. Среди прочих отбросов, сюда сваливали и крупногабаритные отходы. Площадь захламлённого участка составила 400 квадратных метров, а объём отходов — почти 390 кубометров.
Установить конкретных виновных в образовании свалки не удалось, однако местная администрация, несмотря на ситуацию, не предприняла мер для её устранения. В связи с этим прокуратура обратилась в Туринский районный суд с иском, потребовав обязать администрацию Слободо-Туринского сельского поселения ликвидировать незаконную свалку. Суд встал на сторону надзорного органа и полностью удовлетворил заявленные требования. Прокуратура, в свою очередь, проконтролирует, чтобы администрация населённого пункта выполнила судебное решение.
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