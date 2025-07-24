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В августе ради «Атмофеста» в Екатеринбурге закроют улицу Гражданскую
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ради фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», который пройдёт с 15 о 25 августа, в Екатеринбурге закроют движение по улице Гражданской.
Ограничения введут на участке от улицы Челюскинцев до дома № 11 на Гражданской. Они будут действовать с 4 по 24 августа, сообщается на официальном городском портале.
Фестиваль, напомним, пройдёт на набережной Исети за Макаровским мостом.
Ограничения введут на участке от улицы Челюскинцев до дома № 11 на Гражданской. Они будут действовать с 4 по 24 августа, сообщается на официальном городском портале.
Фестиваль, напомним, пройдёт на набережной Исети за Макаровским мостом.
«Городские власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– сказали в мэрии.
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