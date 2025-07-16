Более 40 иностранцев доставили в отделение полиции по итогам рейда в уральской столице





– сказали в полиции. «Управление МВД России по Екатеринбургу обращается к гражданам, в том числе к иностранным, находящимся на территории областного центра и Свердловской области, с требованием неукоснительно соблюдать законодательство РФ, и напоминает об ответственности за его нарушение. Подобные рейды будут продолжены»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне в Верх-Исетском районе Екатеринбурга прошёл рейд «Улица – мигрант», по итогам которого в полицию было доставлено более 40 иностранцев.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, всего за время операции сотрудниками полиции проверены 82 иностранных гражданина, из них 42 – доставлены в подразделение по вопросам миграции отдела полиции № 9.В результате было составлено 12 протоколов за различные нарушения миграционного законодательства РФ: 6 – за нарушение режима пребывания на территории РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), 4 – за нарушение миграционного учета (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ), 2 – за уклонение от прохождения дактилоскопии (ст. 18.11 КоАП РФ). Нарушителям теперь грозит выдворение.