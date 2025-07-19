С начала года в Екатеринбурге ликвидировали более 400 незаконных свалок





рассказали в мэрии. «Например, Кировский район избавился от 14 скоплений мусора (181 тонна), Октябрьский – от 75 (435 тонн), а Железнодорожный – 21. Поиском свалок занимаются квартальные уральской столицы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За первую половину года в Екатеринбурге ликвидировали более 400 несанкционированных свалок. Такие сведения озвучили на совещании главы города с руководителями районных администрации.По их данным, с начала года по всему городу удалось убрать 434 свалки. Общий вес вывезенного мусора составил 1,5 тысячи тонн.В прошлом году город избавился от 809 гор отходов весом 4,5 тысячи тонн.