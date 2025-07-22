Белоярская АЭС расширит запас резервного оборудования





– рассказал начальник департамента поставок оборудования и управления проектами ОКБМ Африкантова Дмитрий Малышев. «ОКБМ, как главный конструктор и комплектный поставщик оборудования БН-800 также несёт ответственность за безопасную эксплуатацию энергоблоков. В ходе встречи мы обсудили состояние дел и вопросы по конкретным ситуациям. Сейчас необходимо заказать дополнительное оборудование для БН-800, которое должно находиться в страховом запасе - например, промежуточный теплообменник»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На Белоярской АЭС собираются расширить запас резервного оборудование на случай необходимости быстро восстановить работоспособность энергоблока.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной станции, недавно состоялась встреча руководителей Белоярской АЭС и ОКБМ Африкантова, на которой обсудили расширение списка страхового запаса реакторного оборудования, требующего много времени для изготовления. Список требующегося в резерве оборудования формируется в рамках реализации программы концерна «Росэнергоатом».Известно, что среди наименований, которые будут поставлены первыми в списке, отечественный 58-тонный промежуточный теплообменник для энергоблока № 4 с реактором БН-800.Он также отметил, что срок заключение договора, кооперацию предприятий-исполнителей и срок реализации уже обсудили.