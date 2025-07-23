Дело о семейном мошенничестве получило в Режевском суде хэппи-энд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Режевском городском суде Свердловской области завершилось разбирательство по делу о мошенничестве, в центре которого оказался житель города Реж. В феврале 2025 года мужчина, решив обойти закон, оформил потребительский кредит на имя собственной матери, не поставив её в известность.Для реализации умысла мужчина использовал телефон матери и дистанционно заключил договор с микрофинансовой организацией ООО МФК «ОТП Финанс». Более 240 тысяч рублей были зачислены на счёт женщины, которая о заёмных средствах узнала уже постфактум и обратилась с заявлением в полицию. Только в ходе проверки выяснилось, что инициатором и исполнителем кредитной аферы оказался её собственный сын.В суде дело получило неожиданное продолжение. Потерпевшая выступила с ходатайством о прекращении уголовного дела, сославшись на примирение сторон. Потерпевшая заявила, что сын полностью возместил ущерб, извинился и, по её словам, искренне раскаялся. Женщина также подчеркнула, что у неё нет к нему ни моральных, ни материальных претензий, и добавила: сын устроился на работу, женился и вскоре станет отцом.Сам подсудимый полностью признал свою вину и поддержал просьбу матери о прекращении дела. Суд, рассмотрев обстоятельства, учёл наличие примирения, положительные характеристики обвиняемого, отсутствие судимостей и административных взысканий, а также согласие на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям.В результате уголовное дело было прекращено. Однако, как уточняет пресс-служба Свердловского областного суда, постановление пока не вступило в законную силу — у сторон ещё есть возможность его обжаловать.