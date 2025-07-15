Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовская транспортная прокуратура выявила грубое нарушение лицензионных требований в деятельности АО «Свердловская пригородная компания». В ходе проверки, проведённой в рамках надзора за соблюдением прав пассажиров, было установлено, что перевозчик допустил эксплуатацию неисправного подвижного состава, что напрямую повлияло на безопасность и комфорт пассажиров.Проверку в Серове затеяли после того, как 1 июня 2025 года произошла существенная заминка с пригородным поездом № 7076, следовавшим по маршруту «Бокситы – Екатеринбург-Пассажирский». Из-за технической неисправности состав задержался более чем на четыре часа — как на станции Серов, так и в пути следования. Пассажиры провели в ожидании поездки долгие часы, нарушившие их планы и создавшие значительные неудобства.По результатам проверки Серовский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Решением надзорного органа на перевозчика наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.