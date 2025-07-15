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В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Мамина-Сибиряка
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге весь август будет закрыто движение по улице Мамина Сибиряка, от Челюскинцев от Азина.
С 1 по 31 августа специалисты «ЕТК» будут вести там работы по строительству тепловой сети, сообщается на сайте города. На движение общественного транспорта перекрытие не скажется.
С 1 по 31 августа специалисты «ЕТК» будут вести там работы по строительству тепловой сети, сообщается на сайте города. На движение общественного транспорта перекрытие не скажется.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– передают в мэрии.
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