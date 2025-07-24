Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле в исправительную колонию отправили мать выдуманного ребёнка

17.05 Четверг, 24 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле женщина подделала документы о рождении ребёнка и получала на него выплаты, пока не выяснилось, что он выдуманный.

Судом было установлено, что в 2021 году сотрудник из органов ЗАГС Челябинской области, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, помог женщине подтвердить факт рождения несуществующего ребёнка без посещения медицинского учреждения. Позже на основании этого факта «мать» получила свидетельство о рождении.

Впоследствии документ послужил основанием для обращения женщины в различные органы государственной власти в целях назначения мер социальной поддержки в связи с рождением ребёнка, рассказали в прокуратуре Свердловской области. В итоге женщина смогла незаконно получить более 1 миллиона рублей.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал её виновной в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также с матери выдуманного ребёнка была взыскана сумма ущерба.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жительнице Первоуральска вынесли приговор за истязание малолетней дочери
24 июля 2025
Директора мясоторговой компании из Екатеринбурга обвиняют в даче взятки ветеринарам
17 июля 2025
Травмирования пятилетней девочки электросамокатом в Нижнем Тагиле заинтересовался глава СК
22 июля 2025
СМИ сообщают о возбуждении ещё одного уголовного дела в связи с прошлогодним взрывом газа в Нижнем Тагиле
17 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам

История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:05 В Нижнем Тагиле в исправительную колонию отправили мать выдуманного ребёнка
16:31 В спортивном лагере под Екатеринбургом отравились дети
16:00 Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 25 июля
15:17 Жительница Нижнего Тагила почти десять лет не могла самостоятельно ходить из-за деформации стопы
14:40 В Волчанске 13-летний подросток упал на питбайке
14:18 В Екатеринбурге отец с взрослым сыном напали на подростка
14:00 Жительнице Первоуральска вынесли приговор за истязание малолетней дочери
12:57 На 47 гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:54 Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году принудительных работ за угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.
12:03 В Екатеринбурге на улице Самолётной ограбили пенсионерку
11:18 В Екатеринбурге мужчина снял штаны перед с матерью с ребёнком
10:28 Свердловская область оказалась на первом месте по спросу на продавцов в УрФО
08:36 На полтора месяца закроют улицу в екатеринбургском посёлке Садовый
08:24 Автопарк Верхней Пышмы получил семь новых автобусов
21:16 В Режевском районе арестовали папу покатавшегося на машине подростка
20:54 Госэкспертиза одобрила проект пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева
20:02 Свердловская полиция заявила о росте раскрываемости преступлений
19:23 В Красноуральске водитель обвиняется в растрате топлива более чем на полмиллиона рублей
19:08 В Белинке появилась возможность полюбоваться на портреты облаков
18:23 Поджоги и короткие замыкания стали основными причинами свердловских пожаров вторника
17:43 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 24 июля
17:12 В Екатеринбурге мужчина познакомился с таксисткой и зарезал её в машине
16:15 Перекрытие на улице Танкистов продлили на месяц в Екатеринбурге
15:56 Прописавшую в своей квартире четырёх иностранцев жительницу Верхней Пышмы оштрафовали
15:39 Инцидент с трёхлетней девочкой в метро Екатеринбурга заинтересовал главу СК
15:13 В Екатеринбурге продолжаются пикеты в защиту здания общежития ДОСААФ
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
17:05 В Нижнем Тагиле в исправительную колонию отправили мать выдуманного ребёнка
16:31 В спортивном лагере под Екатеринбургом отравились дети
16:00 Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 25 июля
15:17 Жительница Нижнего Тагила почти десять лет не могла самостоятельно ходить из-за деформации стопы
14:40 В Волчанске 13-летний подросток упал на питбайке
14:18 В Екатеринбурге отец с взрослым сыном напали на подростка
14:00 Жительнице Первоуральска вынесли приговор за истязание малолетней дочери
12:57 На 47 гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:54 Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году принудительных работ за угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.
12:03 В Екатеринбурге на улице Самолётной ограбили пенсионерку
11:18 В Екатеринбурге мужчина снял штаны перед с матерью с ребёнком
10:28 Свердловская область оказалась на первом месте по спросу на продавцов в УрФО
08:36 На полтора месяца закроют улицу в екатеринбургском посёлке Садовый
08:24 Автопарк Верхней Пышмы получил семь новых автобусов
21:16 В Режевском районе арестовали папу покатавшегося на машине подростка
20:54 Госэкспертиза одобрила проект пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева
20:02 Свердловская полиция заявила о росте раскрываемости преступлений
19:23 В Красноуральске водитель обвиняется в растрате топлива более чем на полмиллиона рублей
19:08 В Белинке появилась возможность полюбоваться на портреты облаков
18:23 Поджоги и короткие замыкания стали основными причинами свердловских пожаров вторника
17:43 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 24 июля
17:12 В Екатеринбурге мужчина познакомился с таксисткой и зарезал её в машине
16:15 Перекрытие на улице Танкистов продлили на месяц в Екатеринбурге
15:56 Прописавшую в своей квартире четырёх иностранцев жительницу Верхней Пышмы оштрафовали
15:39 Инцидент с трёхлетней девочкой в метро Екатеринбурга заинтересовал главу СК
15:13 В Екатеринбурге продолжаются пикеты в защиту здания общежития ДОСААФ
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK