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В Нижнем Тагиле в исправительную колонию отправили мать выдуманного ребёнка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле женщина подделала документы о рождении ребёнка и получала на него выплаты, пока не выяснилось, что он выдуманный.
Судом было установлено, что в 2021 году сотрудник из органов ЗАГС Челябинской области, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, помог женщине подтвердить факт рождения несуществующего ребёнка без посещения медицинского учреждения. Позже на основании этого факта «мать» получила свидетельство о рождении.
Впоследствии документ послужил основанием для обращения женщины в различные органы государственной власти в целях назначения мер социальной поддержки в связи с рождением ребёнка, рассказали в прокуратуре Свердловской области. В итоге женщина смогла незаконно получить более 1 миллиона рублей.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал её виновной в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также с матери выдуманного ребёнка была взыскана сумма ущерба.
Судом было установлено, что в 2021 году сотрудник из органов ЗАГС Челябинской области, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, помог женщине подтвердить факт рождения несуществующего ребёнка без посещения медицинского учреждения. Позже на основании этого факта «мать» получила свидетельство о рождении.
Впоследствии документ послужил основанием для обращения женщины в различные органы государственной власти в целях назначения мер социальной поддержки в связи с рождением ребёнка, рассказали в прокуратуре Свердловской области. В итоге женщина смогла незаконно получить более 1 миллиона рублей.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал её виновной в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также с матери выдуманного ребёнка была взыскана сумма ущерба.
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