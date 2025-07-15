Возрастное ограничение 18+
Жительница Нижнего Тагила почти десять лет не могла самостоятельно ходить из-за деформации стопы
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Нижнем Тагила травматологи Городской больницы №1 провели реконструктивно-пластическую операцию 68-летней местной жительницы, которая около десяти лет страдала из-за тяжёлой деформации стопы.
Из-за того, что пальцы переплетались друг с другом, она не могла передвигаться без посторонней помощи.
Как рассказали в телеграм-канале «Здоровье уральцев» министерства здравоохранения Свердловской области, хирургическое вмешательство выполнили малотравматичным методом с применением электронного оптического преобразователя, позволяющего врачам в ходе операции видеть кости и инструменты.
Уже сейчас пациента может самостоятельно передвигаться. Впереди ещё этап реабилитации, после чего женщина сможет вернуться к полноценной жизни.
Из-за того, что пальцы переплетались друг с другом, она не могла передвигаться без посторонней помощи.
Как рассказали в телеграм-канале «Здоровье уральцев» министерства здравоохранения Свердловской области, хирургическое вмешательство выполнили малотравматичным методом с применением электронного оптического преобразователя, позволяющего врачам в ходе операции видеть кости и инструменты.
«Такая методика значительно ускоряет восстановление тканей и снижает болевые ощущения пациента после операции»,
– рассказали в Минздраве.
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
Уже сейчас пациента может самостоятельно передвигаться. Впереди ещё этап реабилитации, после чего женщина сможет вернуться к полноценной жизни.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за неделю родились 654 малыша
22 июля 2025
22 июля 2025