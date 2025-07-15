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На полтора месяца закроют улицу в екатеринбургском посёлке Садовый
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге в посёлке Садовом на полтора месяца закроют участок дороги, идущий через реку Балтым. Там собираются ремонтировать водопропускное сооружение.
В связи с этим на дороге, от улицы Балтымской до улицы Грачей, закроют движение с 30 июля до 14 сентября.
Вести ремонтные работы будут специалисты ООО «Шалинское строительное управление». Они просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, передают на официальном городском портале.
В связи с этим на дороге, от улицы Балтымской до улицы Грачей, закроют движение с 30 июля до 14 сентября.
Вести ремонтные работы будут специалисты ООО «Шалинское строительное управление». Они просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, передают на официальном городском портале.
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