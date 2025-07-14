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Госэкспертиза одобрила проект пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сегодня, 23 июля, управление государственной экспертизы Свердловской области выдало положительное заключение на строительство пешеходного тоннеля и моста под улицей Куйбышева. Реализация проекта запланирована уже в текущем году.
Новый подземный переход свяжет части набережной в районе дендропарка и цирка, — поясняет официальный портал Екатеринбург.рф. Длина тоннеля составит более 86 метров, а моста — почти 33 с половиной метра. Внутри будут установлены камеры видеонаблюдения, а на сводах из антивандального стекла разместят исторические экспозиции с подсветкой. Пол выложат нескользким гранитом, а лестницы оснастят удобными пандусами. На прилегающей территории установят скамейки и урны.
Проект также включает масштабное благоустройство улицы Куйбышева: обновление дорожного покрытия, тротуаров и трамвайных путей. Рабочие уложат 12 тысяч квадратных метров асфальта, высадят зеленые насаждения на площади почти 16 тысяч квадратных метров. Общая протяженность благоустраиваемого участка составит 1,3 километра.
По планам городских властей, все работы по проекту должны быть выполнены до конца года.
Новый подземный переход свяжет части набережной в районе дендропарка и цирка, — поясняет официальный портал Екатеринбург.рф. Длина тоннеля составит более 86 метров, а моста — почти 33 с половиной метра. Внутри будут установлены камеры видеонаблюдения, а на сводах из антивандального стекла разместят исторические экспозиции с подсветкой. Пол выложат нескользким гранитом, а лестницы оснастят удобными пандусами. На прилегающей территории установят скамейки и урны.
Проект также включает масштабное благоустройство улицы Куйбышева: обновление дорожного покрытия, тротуаров и трамвайных путей. Рабочие уложат 12 тысяч квадратных метров асфальта, высадят зеленые насаждения на площади почти 16 тысяч квадратных метров. Общая протяженность благоустраиваемого участка составит 1,3 километра.
По планам городских властей, все работы по проекту должны быть выполнены до конца года.
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