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Госэкспертиза одобрила проект пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева

20.54 Среда, 23 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Сегодня, 23 июля, управление государственной экспертизы Свердловской области выдало положительное заключение на строительство пешеходного тоннеля и моста под улицей Куйбышева. Реализация проекта запланирована уже в текущем году.

Новый подземный переход свяжет части набережной в районе дендропарка и цирка, — поясняет официальный портал Екатеринбург.рф. Длина тоннеля составит более 86 метров, а моста — почти 33 с половиной метра. Внутри будут установлены камеры видеонаблюдения, а на сводах из антивандального стекла разместят исторические экспозиции с подсветкой. Пол выложат нескользким гранитом, а лестницы оснастят удобными пандусами. На прилегающей территории установят скамейки и урны.

Проект также включает масштабное благоустройство улицы Куйбышева: обновление дорожного покрытия, тротуаров и трамвайных путей. Рабочие уложат 12 тысяч квадратных метров асфальта, высадят зеленые насаждения на площади почти 16 тысяч квадратных метров. Общая протяженность благоустраиваемого участка составит 1,3 километра.

По планам городских властей, все работы по проекту должны быть выполнены до конца года.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:54 Госэкспертиза одобрила проект пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева
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18:23 Поджоги и короткие замыкания стали основными причинами свердловских пожаров вторника
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17:12 В Екатеринбурге мужчина познакомился с женщиной и зарезал её в машине
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15:56 Прописавшую в своей квартире четырёх иностранцев жительницу Верхней Пышмы оштрафовали
15:39 Инцидент с трёхлетней девочкой в метро Екатеринбурга заинтересовал главу СК
15:13 В Екатеринбурге продолжаются одиночные пикет в защиту здания общежития ДОСААФ
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14:05 Более 170 тысячи льготников в Свердловской области выбрали получение НСУ в натуральном виде
13:09 Ещё в двух местах запретят парковаться в Екатеринбурге
11:56 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева
11:39 В семь раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:54 В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя школьница в красной футболке
10:41 В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»
10:10 В Екатеринбурге на Уктусе неадекватный мужчина портит авто на парковке
09:50 На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
23:48 Новый министр транспорта РФ торжественно открыл новую систему паспортного контроля в аэропорту Кольцово
21:10 В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток
20:47 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о смертоносных побоях
19:46 Писатель Алексей Иванов привезёт в Екатеринбург «храбрые» наклейки
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