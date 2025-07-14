Свердловская полиция заявила о росте раскрываемости преступлений

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ГУ МВД России по Свердловской области состоялось заседание коллегии, посвящённое итогам работы полиции за первое полугодие 2025 года. В течение двух дней руководители всех территориальных подразделений и профильных служб обсуждали результаты работы и приоритеты на ближайшее время.Согласно данным, озвученным на заседании, с января по июнь 2025 года в дежурные части свердловской полиции поступило 527 тысяч заявлений от граждан, что на 4,1% меньше прошлогодних значений. По итогам полугодия зарегистрировано 24 060 уголовно наказуемых деяний, при этом число тяжких преступлений снизилось на 6,1% по сравнению с прошлым годом, средней тяжести — на 6,5%, небольшой тяжести — на 2,7%. Уровень преступности в Свердловской области, по заверениям, прозвучавшим на заседании, остаётся одним из самых низких в России — регион занимает 10-е место по стране.При этом общая раскрываемость преступлений выросла до 67,5%, что на три процента больше, чем в первом полугодии 2024 года. Убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилования вообще раскрываются в 100 процентах случаев.Прозвучали на заседании и печальные факты. Несмотря на общее снижение дорожных аварий, в ряде городов — в Каменске-Уральском, Алапаевске, Артёмовском, Полевском и других — зафиксирован рост числа ДТП. Отмечен рост на 27% преступлений, совершённых иностранными гражданами, а также резкий скачок преступности среди несовершеннолетних (рост на 44,7%). В зоне особого внимания остаются IT-мошенничества: каждое третье преступление в регионе связано с телефонными и онлайн-мошенниками, общий ущерб от таких действий составил почти 2 миллиарда рублей.