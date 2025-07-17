В Красноуральске водитель обвиняется в растрате топлива более чем на полмиллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Красноуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяется растрата в крупном размере. Дело уже передано в городской суд для рассмотрения по существу.По данным следствия, мужчина работал водителем у индивидуального предпринимателя по договору оказания услуг, занимаясь перевозкой пациентов с хронической почечной недостаточностью на процедуры гемодиализа. Для выполнения обязанностей ему был передан служебный автомобиль и топливная карта «Газпромнефть», обеспечивавшая заправку за счёт работодателя.Следствие установило, что в период с июля по октябрь 2024 года водитель использовал топливную карту в личных целях. Он заправлял бензином «АИ-92», «АИ-95» и «G-95» транспортные средства неустановленных лиц на автозаправках Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры и на Серовском тракте. Общая сумма ущерба составила более 750 тысяч рублей.Обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время Красноуральский городской суд приступит к рассмотрению уголовного дела.