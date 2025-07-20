Более 170 тысячи льготников в Свердловской области выбрали получение НСУ в натуральном виде





– сказали в отделении СФР по Свердловской области. «Обратиться с заявлением о выборе формы предоставления НСУ можно до 1 октября текущего года. Она начнет действовать с 1 января следующего года. Заявление можно подать в электронном виде через портал госуслуг, в МФЦ или клиентской службе ОСФР по Свердловской области»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде получают более 170 тысяч федеральных льготников.Как рассказали Вечерним ведомостям в региональном отделении СФР, получать НСУ, в который входят бесплатные лекарства, медицинские изделия, путёвки на санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно, можно получать как в натуральной форме, так и в виде денежной компенсации.Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2025 года составляет 1728,46 рублей: лекарственная часть – 1331,30 рубль, санаторно-курортное лечение – 205,95 рублей, проезд к месту лечения и обратно – 191,21 рубль.В 2025 году тех, кто согласился получать НСУ в натуральном виде, стало на 43% больше, чем в прошлом году, отметили в СФР.Там также напомнили, что в число федеральных льготников входят участники и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших или умерших ветеранов, граждане с инвалидностью (включая детей), а также граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастроф и ядерных испытаний (Чернобыльская АЭС, химкомбинат «Маяк», Семипалатинский полигон).Подчеркивается, что если гражданин уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора социальных услуг, то обращаться в отделение СФР не нужно. Социальный пакет продолжат предоставлять в ранее выбранной форме, пока получатель не изменит свое решение и не подаст новое заявление.