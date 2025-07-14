Возрастное ограничение 18+
Ещё в двух местах запретят парковаться в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Ещё в двух местах в Екатеринбурге собираются установить знаки, запрещающие остановку.
Как сообщают на официальном городское портале дорожные знаки № 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой № 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на улице Турбинной, на участке от проспекта Космонавтов до улицы Учителей, и на проспекте Космонавтов в районе здания № 18/51.
Работы по установке новых знаков запланированы на третий квартал.
Как сообщают на официальном городское портале дорожные знаки № 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой № 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на улице Турбинной, на участке от проспекта Космонавтов до улицы Учителей, и на проспекте Космонавтов в районе здания № 18/51.
Работы по установке новых знаков запланированы на третий квартал.
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