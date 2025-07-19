Почти полтора миллиона будет стоить ДТП двухлетней давности екатеринбуржцу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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История произошедшей ещё в мае 2023 года аварии на парковке у ТРЦ «Мега» получила окончательное судебное решение. И оно ощутимо ударило по карману одного из участников той аварии.Два года назад на парковке упомянутого торгово-развлекательного центра столкнулись две иномарки — «Фольксваген Поло» и дорогущий «Бентли Континенталь», принадлежащий компании ООО «Бентли-Екатеринбург». Сначала дело об административном правонарушении против водителя «Фольксвагена» закрыли за отсутствием состава правонарушения. Однако ремонт люксового автомобиля обошелся владельцу в 3,46 миллионов рублей, а страховая компания «РЕСО-Гарантия» покрыла только 400 тысяч рублей. Оставшиеся три с лишним миллиона компания попыталась взыскать с водителя «Поло» через суд.Экспертиза установила взаимную вину водителей: владелец «Бентли» превысил скорость, а водитель «Фольксвагена», выезжая с парковки, не уступил дорогу. Поэтому Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования лишь частично — ответчика обязали выплатить 1,53 миллиона рублей ущерба и почти 16 тысяч рублей госпошлины.Обе стороны подали апелляцию, но Свердловский областной суд лишь пересчитал сумму, исправив арифметическую ошибку. Теперь водитель «Фольксвагена» обязан заплатить 1 333 017 рублей материального ущерба и 10 288 рублей госпошлины. Общая сумма выплат составит 1 343 305 рублей. В остальном решение оставлено без изменений.