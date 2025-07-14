В Свердловской области за неделю родились 654 малыша

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Радостной статистикой вновь поделилось Министерство здравоохранения Свердловской области. Через свой ресурс, телеграм-канал «Здоровье уральцев», ведомство сообщило, что на прошлой неделе количество свердловчан выросло на 654 человека.Именно столько деток за семь дней родилось в населённых пунктах области. Среди новорожденных — 343 мальчика и 311 девочек. В десяти случаях роженицы давали жизнь близнецам.Большинство молодых мам — 462 женщины — родили до 35 лет, в то время как 183 мамочки стали родителями после 35 лет, — уточняет медицинская статистика. Примечательно, что для четырёх свердловчанок прошедшие роды стали уже шестыми по счету, а 114 малышей оказались третьими детьми в своих семьях.