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В Свердловской области за неделю родились 654 малыша
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Радостной статистикой вновь поделилось Министерство здравоохранения Свердловской области. Через свой ресурс, телеграм-канал «Здоровье уральцев», ведомство сообщило, что на прошлой неделе количество свердловчан выросло на 654 человека.
Именно столько деток за семь дней родилось в населённых пунктах области. Среди новорожденных — 343 мальчика и 311 девочек. В десяти случаях роженицы давали жизнь близнецам.
Большинство молодых мам — 462 женщины — родили до 35 лет, в то время как 183 мамочки стали родителями после 35 лет, — уточняет медицинская статистика. Примечательно, что для четырёх свердловчанок прошедшие роды стали уже шестыми по счету, а 114 малышей оказались третьими детьми в своих семьях.
Именно столько деток за семь дней родилось в населённых пунктах области. Среди новорожденных — 343 мальчика и 311 девочек. В десяти случаях роженицы давали жизнь близнецам.
Большинство молодых мам — 462 женщины — родили до 35 лет, в то время как 183 мамочки стали родителями после 35 лет, — уточняет медицинская статистика. Примечательно, что для четырёх свердловчанок прошедшие роды стали уже шестыми по счету, а 114 малышей оказались третьими детьми в своих семьях.
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