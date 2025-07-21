Кольцовские таможенники не разрешили стоматологу провезти рабочие инструменты и материалы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В «зелёном коридоре» Кольцово специалисты таможенной службы остановили стоматолога, который прилетел из Китая с чемоданом, полным рабочих инструментов и материалов.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в чемодане 38-летнего пассажира таможенники обнаружили более 200 стоматологических инструментов, материалов и комплектов для изготовления протезов общим весом почти 5 килограммов. В разговоре с инспекторами мужчина рассказал, что всё это ему необходимо для работы в частной стоматологической клинике.Он пояснил, что часть инструментов и расходных материалов он приобрел сам, а остальное – ему подарили в качестве рекламации. То, что товары не для личного пользования необходимо декларировать, он не знал.На мужчину возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование). Все товары отправлены на экспертизу.