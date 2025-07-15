Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли

Фото: министерство здравоохранения Свердловской области

– рассказал нейрохирург Свердловского областного онкодиспансера Павел Гвоздев.

«При этом она не вызвала никаких симптомов. На вопрос, почему так долго не обращался к врачам, хотя "вторая голова" росла буквально на глазах, мужчина ответить затруднился. В итоге новообразование достигло размеров примерно 15 на 15 сантиметров»,