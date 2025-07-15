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Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
Хирурги из Свердловского областного онкологического диспансера спасли жителя краснотурьинца, у которого опухоль мозга буквально проросла через череп.
Как рассказали на информационном ресурсе «Здоровье уральцев» министерства здравоохранения региона, у мужчины была менингиома – одна из самых распространённых опухолей. Она доброкачественная, но может вызывать нарушения слуха, зрения, речи, чувствительности, двигательной активности, и без своевременной терапии создавать угрозу для жизни.
Этот пациент поступил в отделение нейроонкологии, когда опухоль «съела» кости черепа и выросла наружу на 10 сантиметров.
Так как такие опухоли питает обширная сосудистая сеть, хирурги сначала «закупорили» нужные сосуды, и лишь затем отделили менингиому от мозга. Позже пациенту сделали пластику оболочки и крупной вены, установили титановую сетку, протезирующую череп, выполнили пластику кожи и провели другие манипуляции для формирования анатомически правильной формы черепа. Операция длилась почти семь часов.
В свердловском Минздраве также отметили, что в приоритете нейрохирургов СООД не только сохранение здоровья, но и качества жизни пациентов, поэтому они стараются проводить операцию так, чтобы сохранять приятный визуальный вид.
Как рассказали на информационном ресурсе «Здоровье уральцев» министерства здравоохранения региона, у мужчины была менингиома – одна из самых распространённых опухолей. Она доброкачественная, но может вызывать нарушения слуха, зрения, речи, чувствительности, двигательной активности, и без своевременной терапии создавать угрозу для жизни.
Этот пациент поступил в отделение нейроонкологии, когда опухоль «съела» кости черепа и выросла наружу на 10 сантиметров.
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
«При этом она не вызвала никаких симптомов. На вопрос, почему так долго не обращался к врачам, хотя "вторая голова" росла буквально на глазах, мужчина ответить затруднился. В итоге новообразование достигло размеров примерно 15 на 15 сантиметров»,
– рассказал нейрохирург Свердловского областного онкодиспансера Павел Гвоздев.
Так как такие опухоли питает обширная сосудистая сеть, хирурги сначала «закупорили» нужные сосуды, и лишь затем отделили менингиому от мозга. Позже пациенту сделали пластику оболочки и крупной вены, установили титановую сетку, протезирующую череп, выполнили пластику кожи и провели другие манипуляции для формирования анатомически правильной формы черепа. Операция длилась почти семь часов.
В свердловском Минздраве также отметили, что в приоритете нейрохирургов СООД не только сохранение здоровья, но и качества жизни пациентов, поэтому они стараются проводить операцию так, чтобы сохранять приятный визуальный вид.
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