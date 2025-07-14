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Пикеты за сохранение здания ДОСААФ продолжились у резиденции свердловского губернатора
Фото: свердловское отделение ВООПИиК
Пикеты за сохранение конструктивистского наследия Екатеринбурга продолжились у резиденции свердловского губернатора. Сегодня с требованием «навести порядок в Управлении охраны ОКН» в пикет вышла екатеринбурженка Ирина Бондарева, сообщили в свердловском региональном отделении ВООПИиК.
Одиночные пикеты у въезда резиденцию губернатора Свердловской области на улице Пушкина проводятся каждый будний день с начала прошлой недели. Своими публичными акциями ратующие за сохранение конструктивистского наследия Екатеринбурга и здания бывшего общежития ДОСААФ в частности хотят привлечь внимание губернатора к несправедливому, по их мнению, отношению областных властей к постановке под госохрану зданий-памятников — Свердлохранкультура зачастую отказывает во включении в реестр ОКН зданий, принимая во внимание отрицательные историко-культурные экспертизы и отвергая положительные.
Фото: Свердловское отделение ВООПИиК
Одиночные пикеты у въезда резиденцию губернатора Свердловской области на улице Пушкина проводятся каждый будний день с начала прошлой недели. Своими публичными акциями ратующие за сохранение конструктивистского наследия Екатеринбурга и здания бывшего общежития ДОСААФ в частности хотят привлечь внимание губернатора к несправедливому, по их мнению, отношению областных властей к постановке под госохрану зданий-памятников — Свердлохранкультура зачастую отказывает во включении в реестр ОКН зданий, принимая во внимание отрицательные историко-культурные экспертизы и отвергая положительные.
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