В Нижнем Тагиле семейный конфликт обернулся штрафом и лишением прав

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Слишком горячая ссора с родственниками в частном доме Нижнего Тагила закончилась для местного жителя серьёзными последствиями. Мировым судьёй судебного участка № 5 Тагилстроевского района ему назначили штраф и лишили водительских прав.Этой историей поделились в Свердловском областном суде. Инцидент произошёл в доме тагильца, где вспыхнула ссора с родственниками. Перепалка переросла в применение физической силы. Чтобы уйти от агрессии, мужчина выбежал на улицу и сел в свой автомобиль, припаркованный во дворе. Нападавшие последовали за ним и начали наносить удары по крыше машины. Опасаясь за жизнь и здоровье, он отъехал от дома примерно на километр. А когда остановился и позвонил жене, то узнал, что по её вызову к дому уже прибыла полиция.В момент ухода из двора мужчина был без верхней одежды и обуви, на улице стоял мороз. После разговора с супругой он решил вернуться домой, где его ждали прибывшие на вызов сотрудники полиции. Они заподозрили, что участник бытовой ссоры сел за руль «выпишми» и вызвали специалистов Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Когда факт опьянения подтвердился, на бедолагу составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила, где мировой судья рассмотрел дело, мужчина факт опьянения не отрицал и настаивал, что действовал в состоянии крайней необходимости. Иначе, по его словам, он не сел бы за руль в таком состоянии. Мировой судья признал, что первоначальный выезд из двора мог быть попыткой устранить непосредственную угрозу. Однако, возвращаясь домой после сообщения о прибытии полиции, мужчина уже не находился в ситуации, когда опасность нельзя было бы устранить иными средствами, и мог бы дождаться сотрудников правоохранительных органов или.Довод о крайней необходимости в отношении обратной поездки отклонён. В итоге нижнетагильцу назначили административный штраф 45 000 рублей и лишили права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев (это минимальный срок в предусмотренном законом диапазоне санкции части 1 статьи 12.8 КоАП РФ).