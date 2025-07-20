«Общество Добрых Дел» в Екатеринбурге возобновило работу с поддержки приюта для собак

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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После полугодового перерыва благотворительное движение «Общество Добрых Дел» объявило о возобновлении своей деятельности. Организаторы подчёркивают, что их миссия остаётся прежней — помогать тем, кто действительно нуждается в поддержке.Первым проектом после паузы стал сбор помощи для приюта собак в городе Полевской. С этим приютом команда уже сотрудничала ранее и хорошо знакома с его нуждами.Цель акции — собрать 500 килограмм корма и оплатить его доставку. Общая сумма, необходимая для реализации, составляет 17 000 рублей. Организаторы уверены, что даже небольшие пожертвования могут сыграть решающую роль: каждый рубль превращается в теплую миску еды для четвероногих подопечных приюта.Перевести средства можно по ссылке: https://tbank.ru/cf/2am1yZjKQ4L. В комментарии к платежу важно указать цель «На приют».В «Обществе Добрых Дел» обещают полную прозрачность. После завершения акции они предоставят детальный отчёт о том, сколько средств собрано и на что они потрачены.