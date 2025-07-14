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На севере Екатеринбурга хотят провести две новые улицы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На севере Екатеринбурга собираются провести две дороги, которые соединят проспект Космонавтов с улицами Полевой и Тюльпановой.
Мэр Алексей Орлов утвердил соответствующие проекты планировки и межевания территории, сообщается на сайте города. В общей сложности планируется проложить 1,3 километра дорог, ширина которых составит 7 – 15 метров. Вдоль дорог обещают сделать 3-метровые тротуары и 2,5-метровые велодорожки.
Помимо этого, строители должны будут продлить улицу Полевую и сделать на ней дождевую канализацию.
Точные сроки реализации проекта в администрации не назвали, указав, что это планируют сделать до 2045 года.
Мэр Алексей Орлов утвердил соответствующие проекты планировки и межевания территории, сообщается на сайте города. В общей сложности планируется проложить 1,3 километра дорог, ширина которых составит 7 – 15 метров. Вдоль дорог обещают сделать 3-метровые тротуары и 2,5-метровые велодорожки.
«Благодаря новым улицам у жителей района появится новый выезд к частному сектору»,
– сказали в мэрии.
Помимо этого, строители должны будут продлить улицу Полевую и сделать на ней дождевую канализацию.
Точные сроки реализации проекта в администрации не назвали, указав, что это планируют сделать до 2045 года.
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