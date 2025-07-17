Четырёх несовершеннолетних байкеров остановили сотрудники ДПС в Кушве





– добавили в УГИБДД. «Госавтоинспекция обращает особое внимание родителей на недопустимость подобных ситуаций. Разрешая детям управлять спортивной техникой на дорогах общего пользования, вы не только нарушаете закон, но и сознательно подвергаете их жизнь смертельной опасности. Питбайки не предназначены для дорожного движения, не проходят обязательную сертификацию и не обеспечивают необходимой защиты при ДТП»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кушве сотрудники ДПС остановили четырёх подростков на питбаках, катавшихся в компании одного взрослого мужчин – его стражи порядка также не оставили без внимания и протокола.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, среди байкеров было трое 17-летних, один 15-летний и один 37-летний мужчина (1988 год рождения). На подростков постарше сотрудники полиции поставили протоколы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление мототранспортом без прав – им всем теперь грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Без протокола остался лишь их юный друг. В его случае материалы были направлены в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Отмечается, что двое юношей пытались скрыться от полиции, за что их привлекли по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ. Им грозит за это штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Также на родителей молодых людей были составлены протоколы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ – передача транспортного средства лицу, не имеющему водительских прав, что влечёт наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.Примерном для подрастающего поколения не стал их взрослый спутник. Он отказался от освидетельствования на состояние опьянения, за что был привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.Сообщается, что весь транспорт был задержан и помещен на спецстоянку.