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Четырёх несовершеннолетних байкеров остановили сотрудники ДПС в Кушве

13.02 Понедельник, 21 июля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В Кушве сотрудники ДПС остановили четырёх подростков на питбаках, катавшихся в компании одного взрослого мужчин – его стражи порядка также не оставили без внимания и протокола.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, среди байкеров было трое 17-летних, один 15-летний и один 37-летний мужчина (1988 год рождения). На подростков постарше сотрудники полиции поставили протоколы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление мототранспортом без прав – им всем теперь грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Без протокола остался лишь их юный друг. В его случае материалы были направлены в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Отмечается, что двое юношей пытались скрыться от полиции, за что их привлекли по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ. Им грозит за это штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Также на родителей молодых людей были составлены протоколы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ – передача транспортного средства лицу, не имеющему водительских прав, что влечёт наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Примерном для подрастающего поколения не стал их взрослый спутник. Он отказался от освидетельствования на состояние опьянения, за что был привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Сообщается, что весь транспорт был задержан и помещен на спецстоянку.

«Госавтоинспекция обращает особое внимание родителей на недопустимость подобных ситуаций. Разрешая детям управлять спортивной техникой на дорогах общего пользования, вы не только нарушаете закон, но и сознательно подвергаете их жизнь смертельной опасности. Питбайки не предназначены для дорожного движения, не проходят обязательную сертификацию и не обеспечивают необходимой защиты при ДТП»,

– добавили в УГИБДД.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:03 В Свердловской области за сутки потушили 24 пожара, пострадали две женщины
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14:03 В Екатеринбурге 19-летнему пациенту с редкой травмой спасли ногу от ампутации
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13:05 В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав и шлема погиб в аварии на Индустриальной
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11:18 Баста предложил назвать улицу в Березовском в честь рэпера Вити АК
03:08 Рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» установил концерт Басты
02:22 Футболисты «Урала» застряли в Ярославле на фоне атаки беспилотников
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