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С жителя Свердловской области взыскали более 220 тысяч рублей за убитую косулю
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С жителя Свердловской области, застрелившего в феврале 2024 года на территории охотничьего угодья «Камышловское» взрослую самку косули, взыскали 220 тысяч рублей.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов региона, мужчина не имел на то разрешения и охотничьей путёвки. Кроме того, косуля была убита в закрытые для охоты на косулю сроки. За это в октябре того же года охотник был оштрафован на четыре тысячи рублей (ч.1 ст.8.37 КоАП РФ).
И так как мужчина не захотел добровольно выплачивать сумму ущерба, который он нанёс государству, погиб косулю, взыскивать её стали через суд.
В суде охотник возражал против удовлетворения исковых требований, утверждая, что косулю он убил якобы случайно, и настаивая на том, что он уже оплатил административный штраф. Суд, рассмотрев материалы дела, не увидел оснований для отказа в исковых требованиях, и принял решение частично удовлетворить его, взыскав с ответчика в доход бюджета Камышловского муниципального района 220 401 рубль ущерба и 7 612 рублей госпошлины.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов региона, мужчина не имел на то разрешения и охотничьей путёвки. Кроме того, косуля была убита в закрытые для охоты на косулю сроки. За это в октябре того же года охотник был оштрафован на четыре тысячи рублей (ч.1 ст.8.37 КоАП РФ).
И так как мужчина не захотел добровольно выплачивать сумму ущерба, который он нанёс государству, погиб косулю, взыскивать её стали через суд.
В суде охотник возражал против удовлетворения исковых требований, утверждая, что косулю он убил якобы случайно, и настаивая на том, что он уже оплатил административный штраф. Суд, рассмотрев материалы дела, не увидел оснований для отказа в исковых требованиях, и принял решение частично удовлетворить его, взыскав с ответчика в доход бюджета Камышловского муниципального района 220 401 рубль ущерба и 7 612 рублей госпошлины.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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