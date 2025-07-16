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Метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Метеорологи «Уральского гидрометцентра» прогнозируют высокую пожарную опасность в Свердловской области. В связи с этим в регионе объявление предупреждение.
Также высокая пожарная опасность наблюдается в соседних Курганской, Челябинской областях и в Пермском крае.
Отметим, что в оперативной сводке действующих пожаров ФБУ «Авиалесоохрана» Свердловская область последние дни не появлялась.
«21 и 22 июля местами в Свердловской области высокая пожарная опасность. Четвёртый класс горимости леса по региональной школе»,
– говорится в сообщении синоптиков.
Также высокая пожарная опасность наблюдается в соседних Курганской, Челябинской областях и в Пермском крае.
Отметим, что в оперативной сводке действующих пожаров ФБУ «Авиалесоохрана» Свердловская область последние дни не появлялась.
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