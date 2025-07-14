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Жару днём и холод ночью обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются жаркие дни и прохладные ночи. Днём температура воздуха может подняться до +28°C, а ночью опуститься до +4°C.
Сегодня, 21 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие дожди, утром туман. Температура днём +23...+28°C, на севере до +18°C. Ветер 1-6 м/сек, отдельные порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, днём +26...+28°C. Ветер 1-6 м/сек, порывы до 11 м/сек.
Во вторник, 22 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11...+16°C, в горах и низинах +4...+9°C; днём +21...+26°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +14...+16°C, днём +22...+24°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В среду, 23 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди. Температура ночью +11...+16°C, при прояснениях до +6°C; днём +21...+26°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице ночью +14...+16°C, преимущественно без осадков; днём +24...+26°C, кратковременный дождь. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 21 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие дожди, утром туман. Температура днём +23...+28°C, на севере до +18°C. Ветер 1-6 м/сек, отдельные порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, днём +26...+28°C. Ветер 1-6 м/сек, порывы до 11 м/сек.
Во вторник, 22 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11...+16°C, в горах и низинах +4...+9°C; днём +21...+26°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +14...+16°C, днём +22...+24°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В среду, 23 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди. Температура ночью +11...+16°C, при прояснениях до +6°C; днём +21...+26°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице ночью +14...+16°C, преимущественно без осадков; днём +24...+26°C, кратковременный дождь. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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