Многодетные семьи Свердловской области получают выплату на форму и спортодежду

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Более 4,6 тысячи многодетных семей Свердловской области уже получили выплату на школьную форму в 2025 году. Эти средства можно использовать как для покупки одежды, необходимой для посещения школы, так и для приобретения спортивной формы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.Размер выплаты в 2025 году составляет 6270 рублей на одного школьника из многодетной семьи. Поддержка предоставляется раз в два года и ежегодно индексируется. По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, с начала прошлого года этим пособием воспользовались около 30 тысяч семей в регионе. Он подчеркнул, что подготовка детей к учебному году часто становится серьёзной финансовой нагрузкой, и именно поэтому размер выплаты был увеличен.Подать заявление на получение поддержки можно на портале «Госуслуги», в управлении социальной политики или в МФЦ. Получить деньги могут семьи, в которых доход на одного человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума в Свердловской области.