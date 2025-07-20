В екатеринбургском аэропорту массово отменили рейсы в Москву

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Утром 20 июля в екатеринбургском аэропорту Кольцово были массово отменены и задержаны рейсы в столичном направлении. Согласно онлайн-табло аэропорта не состоялись три вылета в Москву: в 5.10 и 14.55 у «Аэрофлота», а также в 6.00 у «Победы». Также отменили утренний рейс «Победы» в Санкт-Петербург, запланированный на 5.40.Проблемы коснулись и обратного направления: четыре рейса из Москвы в Екатеринбург также были отменены. В телеграм-канале представителя Росавиации Артёма Кореняко 19 и 20 июля появлялись сообщения о временных ограничениях на приём и выпуск воздушных судов в московских аэропортах и других регионах. В период ограничений на запасные аэродромы «ушли» 134 самолёта.Причины ограничений официально не названы, однако отмены и задержки могут быть связаны с атаками беспилотников на российские города. Так, из-за атаки дронов в Ростовской области была повреждена инфраструктура на перегоне Лихая — Замчалово. Как сообщили в РЖД, движение пассажирских поездов было нарушено: с задержкой следуют 75 составов, включая поезда Анапа — Екатеринбург № 289 и Новороссийск — Екатеринбург № 525.