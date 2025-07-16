Залез в полицейский автомобиль и встал в «боевую стойку»: житель Свердловской области арестован

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Житель Свердловской области оказался под арестом после инцидента с полицейским автомобилем. По данным Красногорского районного суда, вечером 9 июня пьяный мужчина залез в служебную машину сотрудников полиции и отказался её покинуть.Как установлено судом, Сиверюхин Н. проигнорировал требования правоохранителей, занял «боевую стойку» и вёл себя агрессивно. Всё это сопровождалось нецензурной бранью. Чтобы пресечь сопротивление, полицейские применили физическую силу и специальные средства.Рассмотрев материалы дела, 17 июля Красногорский районный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию сотрудника полиции»). Сиверюхину назначено наказание в виде трёх суток административного ареста.