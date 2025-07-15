В Екатеринбурге 19-летнему пациенту с редкой травмой спасли ногу от ампутации

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге врачи Городской клинической больницы №40 провели сложную операцию и спасли ногу 19-летнему студенту, получившему редкую и опасную травму. Молодой человек получил разрыв подколенной артерии после неудачного прыжка через ступеньки.Как сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, пациент поступил в больницу с полным отсутствием кровоснабжения в правой ноге: она была отёчна, синюшна, холодна, полностью неподвижна и лишена чувствительности. Проведённая КТ-ангиография подтвердила разрыв подколенной артерии.«По статистике, подобные травмы в 85% случаев получают люди моложе 40 лет, а их магистральные сосуды ещё не могут замещаться сосудами-дублёрами при внезапных острых повреждениях. Поэтому травма подколенной артерии сопряжена с высоким риском ампутации: из 100 таких пациентов 70 человек могут потерять конечность», — пояснил сосудистый хирург Вячеслав Бочегов.Операция длилась два часа. Врачи одновременно выполнили шов повреждённой артерии с использованием собственного сосуда пациента и провели фасциотомию — разрез плотной соединительной ткани в области голени.После операции пациент провёл три недели в реанимации и стационаре. Из-за омертвения тканей развилась тяжёлая интоксикация, а печень и почки не справлялись с очищением крови. Врачи отмечают, что в первые 8–9 дней риск ампутации сохранялся.Сейчас студент проходит курс реабилитации и остаётся под наблюдением сосудистых хирургов.