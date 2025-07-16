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Бывшего молодёжного пресс-секретаря Екатеринбургской епархии внесли в реестр иноагентов
В своё время она получила множество наград от епархии и губернатора Свердловской области
Фото: соцсети
Уральскую журналистку Ксению Кириллову объявили иноагентом. О своём решении в пятницу вечером сообщил Минюст России.
«К.В. Кириллова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовала в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Взаимодействует с иностранными организациями, в том числе включенными в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», — так мотивируется решение на сайте министерства.
Ксения Кириллова родилась в Каменске-Уральском, долгое время работала в Екатеринбурге, в том числе журналистом-расследователем «Новой газеты на Урале» и пресс-секретарём отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии (с 2008 по 2011 год). В 2007 и 2010 годах награждалась архиерейскими благодарственными грамотами, в 2010 — грамотой Синодального миссионерского отдела Московского патриархата за миссионерские заслуги. Победитель поэтического конкурса журнала «Наследник» и ряда других конкурсов, в 2011 стала одним из победителей конкурса рецензий на трилогию Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем». Дважды была удостоена стипендии губернатора Свердловской области.
Сейчас Ксения позиционирует себя как журналиста, писателя, поэта, аналитика. С 2014 года проживает в США, за это время выпустила две книги на английском языке в соавторстве с ветераном ЦРУ Майклом Дэвидсоном.
Помимо этого, Минюст внёс в реестр иноагентов интернет-портал Activatica, блогера из Омска Дмитрия Великого, бывшего декана факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Василия Жаркова, журналистку Фелицату Ольшевец (известна под псевдонимом Маша Майерс), поэтессу и переводчика Наталью Резник, экс-депутата муниципального округа Семёновский (Санкт-Петербург) Ксению Торстрём, видеоблогера и предпринимателя Дмитрия Храмцова. Все они проживают за пределами России.
«К.В. Кириллова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовала в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Взаимодействует с иностранными организациями, в том числе включенными в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», — так мотивируется решение на сайте министерства.
Ксения Кириллова родилась в Каменске-Уральском, долгое время работала в Екатеринбурге, в том числе журналистом-расследователем «Новой газеты на Урале» и пресс-секретарём отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии (с 2008 по 2011 год). В 2007 и 2010 годах награждалась архиерейскими благодарственными грамотами, в 2010 — грамотой Синодального миссионерского отдела Московского патриархата за миссионерские заслуги. Победитель поэтического конкурса журнала «Наследник» и ряда других конкурсов, в 2011 стала одним из победителей конкурса рецензий на трилогию Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем». Дважды была удостоена стипендии губернатора Свердловской области.
Сейчас Ксения позиционирует себя как журналиста, писателя, поэта, аналитика. С 2014 года проживает в США, за это время выпустила две книги на английском языке в соавторстве с ветераном ЦРУ Майклом Дэвидсоном.
Помимо этого, Минюст внёс в реестр иноагентов интернет-портал Activatica, блогера из Омска Дмитрия Великого, бывшего декана факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Василия Жаркова, журналистку Фелицату Ольшевец (известна под псевдонимом Маша Майерс), поэтессу и переводчика Наталью Резник, экс-депутата муниципального округа Семёновский (Санкт-Петербург) Ксению Торстрём, видеоблогера и предпринимателя Дмитрия Храмцова. Все они проживают за пределами России.
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