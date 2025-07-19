Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным фестивалем народных традиций

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В Медной столице Урала прошел масштабный фестиваль-конкурс «Обычаи народов России», приуроченный к празднованию Дня металлурга и Дня города. Мероприятие собрало 29 творческих коллективов от местных предприятий и организаций, объединив свыше 600 участников художественной самодеятельности.По словам главы Оргкомитета Дня металлурга Мирослава Медведева, основная задача фестиваля заключалась в знакомстве с богатым наследием российских народов, демонстрации многонациональности страны и вовлечении горожан в творческую деятельность.Фестивальная программа состояла из коротких театрализованных номеров продолжительностью до трех минут. Артисты в национальных костюмах с аутентичным реквизитом продемонстрировали уникальные традиции более двух десятков российских этносов, включая русских, татар, башкир, удмуртов, цыган, осетин, мордву, бурят и многих других.Конкурсная программа включала три основные категории: «Народные праздники и традиции», «Обычаи жизненного цикла» и «Обычаи природного цикла».В первой номинации зрители увидели алтайский ритуал поклонения властелину барсов, хантыйские медвежьи празднества, калмыцкий эпос «Джангариада» о героических богатырях, а также удмуртский «Гербер» — торжество завершения посевной поры.Вторая категория познакомила публику с татарскими свадебными церемониями, русским обрядом «перепекания» младенца, осетинскими сватовскими традициями и ритуалом принятия в казачество.В третьей номинации были представлены башкирский древний обряд «Гусиное перо», бурятские церемонии почитания священного Байкала, шаманские практики и дагестанские ритуалы призывания дождя.Завершением фестиваля стал общий танец всех участников под легендарную композицию «Широка страна моя родная» Исаака Дунаевского на стихи Василия Лебедева-Кумача.Жюри определило обладателей главного приза фестиваля и специального признания, а также лауреатов первой, второй и третьей степени в различных номинациях.Параллельно в Манином парке для юных жителей города организовали развлекательные мероприятия и обучающие мастер-классы. Дети могли освоить изготовление защитных амулетов, плетение поясов и технику урало-сибирской росписи. Работала выставка-продажа изделий народных промыслов, где можно было приобрести авторские работы местных мастеров. Специальным гостем праздника стала музыкальная группа «Уматурман».На площадке Музейного комплекса Верхней Пышмы одновременно проходил «Семейный праздник». Родители с детьми наслаждались шоу мыльных пузырей, принимали участие в спортивных состязаниях и эстафетах, изучали технологии создания металлических слаймов и фигур из фольги. Особой популярностью пользовался надувной батут, выполненный в форме бульдозера.