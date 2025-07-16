Водителей предупреждают о дожде, тумане и высокой пожарной опасности в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На территории Свердловской области с 20 по 22 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщает ФКУ «Уралуправтодор», в ближайшие дни возможны кратковременные дожди, туман и усиление ветра, поэтому автомобилистов просят быть внимательнее.20 и 21 июля местами пройдут кратковременные осадки, ночью возможен туман. 22 июля прогнозируется восточный и юго-восточный ветер со скоростью 4–9 м/с. Кроме того, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность — установлен 4 класс горимости леса по региональной шкале.Патрулирование федеральных трасс ведётся круглосуточно. В случае необходимости водители могут обратиться за помощью по телефону: 8-800-200-63-06.