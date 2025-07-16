Мэрия Екатеринбурга: после реформы жалоб на транспорт стало меньше

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга подвели промежуточные итоги транспортной реформы, приуроченные к завершению действия полугодичных брутто-контрактов с перевозчиками. Как сообщает мэрия города, благодаря новой системе оплаты удалось повысить регулярность рейсов и снизить количество обращений от пассажиров.С начала 2025 года в мэрию поступило 933 жалобы на работу автобусов — на 15% меньше, чем за тот же период 2024 года. В два раза снизилось число обращений по троллейбусам и трамваям: с 630 до 322. Наиболее заметное снижение отмечено по теме интервалов движения — с 1 097 до 602 жалоб.В то же время увеличилось число жалоб на состояние остановочных пунктов — с 163 до 228. По вопросу изменения схем маршрутов поступило 114 обращений (в 2024 году — 170). Количество жалоб на поведение водителей и кондукторов осталось примерно на прежнем уровне — 245 против 241. Претензии к чистоте общественного транспорта также не изменились существенно: 66 жалоб в 2025 году против 61 в 2024-м.Как сообщает мэрия, с января по июнь 2025 года общественный транспорт Екатеринбурга перевёз 42,2 миллиона пассажиров, а общий пробег автобусов, троллейбусов и трамваев составил 29,2 миллиона километров — это на 13,4% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в увеличение объёма перевозок внесли частные компании: их транспорт проехал 14,4 миллиона километров, что почти на 29% больше, чем в 2024 году.«Добиться этого удалось за счёт брутто-контрактов. Получая оплату за пройденные километры, а не количество перевезённых пассажиров, компании стали заинтересованы в том, чтобы обслуживать маршруты утром и вечером», — пишет администрация.С 1 августа увеличится время работы транспорта сразу на 13 маршрутах, связывающих отдалённые районы. Например, маршрут № 51 «Елизавет – Академика Ландау» начнёт курсировать с 5:30 вместо 6:05, а последний рейс будет отправляться в 23:00. На маршруте № 98 «ТЦ База ОМОН – Химмаш» последнее отправление сдвигается сразу на два часа — с 20:00 до 22:20. Изменения коснутся также маршрутов № 55, 77, 81, 86 и других.