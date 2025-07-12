Возрастное ограничение 18+
В четырёх городах Свердловской области перекроют улицы из-за празднования Дня металлурга и Дня города
Иллюстрация: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области предупредила об ограничениях движения в связи с праздничными мероприятиями. 19 и 20 июля в Нижнем Тагиле, Серове, Тавде и Каменске-Уральском пройдут массовые гуляния, связанные с Днём металлурга и Днём города. В этих населённых пунктах временно перекроют несколько центральных улиц, а также ограничат парковку.
В Серове 19 июля с 8.00 до 18.00 полностью перекроют участок улицы Ленина — от Красноармейской до Заславского. Кроме того, с 8.00 19 июля до полуночи 20 июля ограничено движение от перекрёстка улиц Ленина и Зелёной до Преображенской площади.
В Нижнем Тагиле 19 июля с 17.00 до завершения праздничной программы нельзя будет проехать по улицам Горошникова, Уральской, Огаркова, Красноармейской, Первомайской и Пархоменко. Также с 12.00 19 июля здесь запретят парковку.
В Тавде ограничения продлятся два дня. С 9.00 19 июля до 01.00 20 июля перекроют улицу Ленина на участке между Советской и Профсоюзной. На следующий день, 20 июля, с 11.30 до 13.00 перекроют отрезок той же улицы — от Пролетарской до улицы П. Морозова.
В Каменске-Уральском 19 июля проезд вдоль ТЦ «Россия» будет закрыт с 15.00 до полуночи. С 18.00 до 24.00 перекроют улицу Ленина (между Парковой и Кунавина) и проспект Победы (от Мусоргского до Кадочникова). С 19.30 добавится ограничение на улице Кадочникова (от Рябова до Ленина), а с 23.00 до 24.00 — ещё на трёх участках: Кадочникова до Байновского моста, Суворова (от 4-й Пятилетки до Алюминиевой) и Алюминиевая (между Челябинской и Суворова).
В Серове 19 июля с 8.00 до 18.00 полностью перекроют участок улицы Ленина — от Красноармейской до Заславского. Кроме того, с 8.00 19 июля до полуночи 20 июля ограничено движение от перекрёстка улиц Ленина и Зелёной до Преображенской площади.
В Нижнем Тагиле 19 июля с 17.00 до завершения праздничной программы нельзя будет проехать по улицам Горошникова, Уральской, Огаркова, Красноармейской, Первомайской и Пархоменко. Также с 12.00 19 июля здесь запретят парковку.
В Тавде ограничения продлятся два дня. С 9.00 19 июля до 01.00 20 июля перекроют улицу Ленина на участке между Советской и Профсоюзной. На следующий день, 20 июля, с 11.30 до 13.00 перекроют отрезок той же улицы — от Пролетарской до улицы П. Морозова.
В Каменске-Уральском 19 июля проезд вдоль ТЦ «Россия» будет закрыт с 15.00 до полуночи. С 18.00 до 24.00 перекроют улицу Ленина (между Парковой и Кунавина) и проспект Победы (от Мусоргского до Кадочникова). С 19.30 добавится ограничение на улице Кадочникова (от Рябова до Ленина), а с 23.00 до 24.00 — ещё на трёх участках: Кадочникова до Байновского моста, Суворова (от 4-й Пятилетки до Алюминиевой) и Алюминиевая (между Челябинской и Суворова).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию