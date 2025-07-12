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«Атмофест-2025» пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 24 августа
Фото: Администрация города Екатеринбурга
С 15 по 24 августа на набережной реки Исеть в Екатеринбурге состоится Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В 2025 году его темой станет отпуск. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.
Горожане и гости города смогут отдохнуть на пирсе или в амфитеатре и даже позагорать в солярии. Также планируется установка освещённой дорожно-тропиночной сети, ограждённого тротуара и велодорожек.
Программа мероприятия включает фестиваль высокой кухни с дегустацией блюд, соревнования по водным видам спорта и танцевальные активности. Для детей организуют игровые и развлекательные площадки.
Горожане и гости города смогут отдохнуть на пирсе или в амфитеатре и даже позагорать в солярии. Также планируется установка освещённой дорожно-тропиночной сети, ограждённого тротуара и велодорожек.
Программа мероприятия включает фестиваль высокой кухни с дегустацией блюд, соревнования по водным видам спорта и танцевальные активности. Для детей организуют игровые и развлекательные площадки.
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