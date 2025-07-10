Молодой пёстрый дятел оказался в екатеринбургской ветклинике

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Не редкость, что в ветеринарные клиники Екатеринбурга приносят птиц с различными травмами. Чаще это голуби или вороны. Но в этот раз на приёме у врачей «ЗооСпеца» оказался молодой пёстрый дятел, что уже само по себе делает данный случай неординарным.А вот проблема у молодого дятла оказалась самая распространённая — перелом крыла. Вернее, левого плечевого сустава. Как пояснили сердобольные люди, принёсшие пернатого подростка в ветклинику, птица вылупилась на территории дачного участка и росла рядом с людьми, но первые же попытки полёта закончились для неё травмой.При осмотре были выявлены и другие серьёзные проблемы со здоровьем: закрытая черепно-мозговая травма, эндопаразитоз и кандидоз желудочно-кишечного тракта. Дятлу назначили комплексное лечение и дополнительное обследование. Владельцы участка, на котором вылупился дятел, взялись выходить его и, по возможности, отпустить на волю.В клинике экзотических животных «ЗооСпец» напоминают: при обнаружении травмированных диких птиц важно не пытаться лечить их самостоятельно, а сразу обращаться к специалистам. Другое дело, что в Екатеринбурге найти ветеринара, умеющего лечить птиц, очень сложно.Помимо «ЗооСпеца» орнитологией занимаются в одном из филиалов «Доктора Айболита», возможно — в «ЗооДокторе». В государственных ветстанциях помочь могут с проблемами, возникших у домашней птицы — там, например, принимают с захворавшими гусями или курицами.