Ошибка на станции Верх-Нейвинск заставила пассажиров идти под вагонами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошёл в июне 2025 года на станции Верх-Нейвинск Свердловской железной дороги. По данным Нижнетагильской транспортной прокуратуры, более 50 пассажиров были вынуждены проходить под вагонами электропоезда из-за ошибки дежурного по станции.Проблема возникла при приёме электропоезда «Финист». Пассажирам по громкой связи объявили о прибытии состава на 5-й путь, однако дежурный подготовил маршрут на 3-й путь. В результате несоответствия информации люди оказались в сложной ситуации и, пытаясь успеть на поезд, стали проходить под вагонами, что грубо нарушает требования безопасности на железнодорожных объектах.Прокуратура установила, что владелец инфраструктуры нарушил правила обеспечения безопасности движения и охраны граждан на станциях. В адрес начальника Свердловской дирекции управления движением внесено представление с требованием устранить нарушения. Кроме того, в отношении ОАО «РЖД» возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих обязательным требованиям. Рассмотрение актов прокурорского реагирования продолжается и находится на контроле надзорного ведомства.