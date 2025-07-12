Съезд на Нижние Серги перекроют на трассе Р‑242 на четыре дня

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уралуправтодор опубликовал предупреждение водителям, которые часто пользуются федеральной трассой P-242 или планируют в скором времени ею воспользоваться. На этой дороге будет перекрыт съезд к Нижним Сергам.Временные ограничения движения на дороге «Пермь-Екатеринбург» будут действовать с 21 по 24 июля текущего года. Сделано это будет ради проведения капитального ремонта на участке с 285 по 286 километры. На время ремонта будет полностью перекрыт съезд из Екатеринбурга в сторону города Нижние Серги. Решение принято для безопасного производства дорожных работ и исключения конфликтов транспортных потоков на ремонтируемом отрезке.Водителям, планирующим движение по направлению к Нижним Сергам, рекомендуется заранее скорректировать маршрут. Организованный разворот расположен на километре 284. Использование разворотной петли позволит безопасно выйти на нужное направление в обход закрытого съезда, но это несколько увеличит время в пути.Работы на участке от 285 до 286 километра являются частью капитального цикла обновления покрытия и дорожной инфраструктуры трассы Р‑242. Капремонт предусматривает комплекс операций: демонтаж изношенных слоёв, устройство нового полотна, восстановление водоотводов и обочин, а также обновление дорожных ограждений и сигнальной разметки.