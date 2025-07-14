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Кратковременные дожди и гроза ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют в грядущие выходные в Свердловской области кратковременные дожди и грозу.
В субботу, 19 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью +6...+11°C, без осадков; днём +19...+24°C, местами на севере кратковременный дождь. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков, ночью +9...+11°C, днём +22...+24°C. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 20 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днём гроза. Температура ночью +10...+15°C, на крайнем севере +4...+9°C, днём +21...+26°C, на крайнем севере +15...+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью +13...+15°C, днём +24...+26°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 19 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью +6...+11°C, без осадков; днём +19...+24°C, местами на севере кратковременный дождь. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков, ночью +9...+11°C, днём +22...+24°C. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 20 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днём гроза. Температура ночью +10...+15°C, на крайнем севере +4...+9°C, днём +21...+26°C, на крайнем севере +15...+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью +13...+15°C, днём +24...+26°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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